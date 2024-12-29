Італія

Гравцю бракує ігрової практики.

На початку року італійський Наполі за 18 млн євро придбав у Верони бельгійського нападника конголезького походження Сіріла Нгонге.

Однак розкритись у складі "Партенопеї" 24-річний виконавець так і не зумів.

Усього вісім матчів (253 хвилини) у поточному сезоні під орудою Антоніо Конте, нехай і з двома забитими м’ячами, ставлять футболіста перед питанням подальшого розвитку кар’єри.

У прийдешнє трансферне вікно з ігровою практикою йому може допомогти Болонья, яка наразі збирає інформацію щодо гравця перед можливою пропозицією оренди до завершення сезону.

Нагадаємо, що Нгонге є вихованцем академій Андрелехта та Брюгге, після чого встиг пограти за молодіжну команду ПСВ, Валвейк та Гронінген.