Італія

Португалець налаштований серйозно.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека висловився про майбутній матч з римською Ромою в рамках 18-го туру італійської Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".

"Рома — це великий клуб. В них хороші гравці і блискучий тренер, який багато чого домігся. Повернення в Італію і зустріч із ними — це щось особливе для мене. У мене є друзі в Ромі, але коли почнеться гра, вона буде такою ж, як і всі інші, всі 90 хвилин мої думки будуть зосереджені виключно на перемозі.

Я почуваюся дуже позитивно, команда добре справляється і добре попрацювала. Я впевнений у собі і налаштований позитивно.

Я хочу перемогти і вивести Мілан на позицію в лізі, яка дійсно відображає наші якості. Я прошу команду про послідовний підхід: ми показали, на що ми здатні в складних матчах, але ми не завжди підходимо до кожної гри однаково. Нам потрібна послідовність у вирішенні кожного завдання і суперника. Ми повинні змінити це, щоб не втрачати очки там, де не слід цього робити. Це важлива мета і я впевнений, що ми знайдемо правильний шлях", — заявив Фонсека.

Матч між Міланом та Ромою відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.