Італія

Англійський центрбек незадоволений кількістю ігрового часу в Мілані.

Центральний захисник Мілана Фікайо Томорі розглядає варіант зі зміною клубної прописки, оскільки його не влаштовує кількість ігрового часу, яку він наразі отримує під керівництвом Паулу Фонсеки — лише три зіграні хвилини в чотирьох останніх матчах.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, поточна ситуація 27-річного англійця у таборі "россонері" привернула увагу збоку туринського Ювентуса та двох неназваних клубів англійської Прем'єр-ліги.

Жодна з зацікавлених сторін станом на зараз не розпочинала офіційних переговорів із Міланом щодо потенційного підписання Томорі, проте усі вони знаходяться на тісному контакті з агентом гравця.

У поточному сезоні Фікайо Томорі провів за Мілан 1087 хвилин у 15 зіграних матчах, в яких він заробив чотири попередження. Контракт англійського центрбека з італійським клубом спливає влітку 2027 року.