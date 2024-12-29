Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та римська Рома.

Мілан та римська Рома зіграють на Сан Сіро у вісімнадцятому турі італійської Серії A.

Паулу Фонсека, після перемоги над Вероною (1:0), залучив до стартового складу Хіменеса на лівий фланг атаки, яку очолить Мората.

Клаудіо Раньєрі, на тлі розгрому Парми (5:0), використав із перших хвилин Пізіллі в центрі поля, тоді як Артем Довбик звично розташується в нападі.

Мілан: Меньян — Емерсон, Тіав, Габбія, Ернандес — Терраччано, Фофана — Чуквезе, Рейндерс, Хіменес — Мората.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Калабрія, Беннасер, Дзеролі, Томорі, Лібералі, Павлович, Бартезагі, Камарда, Абрагам.



Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Довбик.

Запасні: Де Марці, Марін, Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Суле, Челік, Ермосо, Даль, Ле Фе, Бальданці, Залевські, Сангаре, Ель Шаараві.



Гра Мілан — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.