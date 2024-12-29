Італія

Коментар італійського фахівця після гри.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував втрачену перемогу в матчі з Фіорентиною (2:2).

"Бьянконері" ледь не здобули потрібний результат, проте гості змогли врятуватися на 87-й хвилині. Туринці, як і раніше, не програють у Серії А, але аномально часто грають унічию — 11 разів у 18 поєдинках.

"Ми повинні були забити третій гол і зняти всі питання, але дозволили Фіорентині залишитися в грі. Я б не став загострювати увагу на помилках в обороні. Ми повинні були діяти інакше. Результат завжди має ключове значення, і сьогодні нам не вдалося домогтися перемоги.

Ми створили багато хороших моментів і заслуговували забити третій гол. Саме цього сьогодні не вистачило. Я не вірю в невезіння. Від нас вимагалося довести справу до кінця, не залишати суперникам надію", — заявив в інтерв'ю Sky Sport Мотта.

У наступному туринський Ювентус прийматиме Мілан у матчі Суперкубка Італії, а потім гостюватиме у Торіно в рамках дербі, тоді як Фіорентина гратиме вдома проти Наполі.