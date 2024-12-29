Італія
29 грудня 2024, 23:45
Асист Довбика допоміг Ромі зіграти внічию проти Мілана
У всіх трьох головних матчах 18 туру італійської Серії A було зафіксовано нічийні результати.
Мілан — Рома, Getty Images
29 грудня 2024, 23:45
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мілан — Рома 1:1
Голи: Рейндерс, 16 — Дібала, 23
Мілан: Меньян — Емерсон, Тіав, Габбія, Ернандес — Терраччано (Беннасер, 46), Фофана — Чуквезе (Абрагам, 61), Рейндерс, Хіменес — Мората (Камарда, 86).
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Челік, 46), Ндіка — Салемакерс (Ель Шаараві, 79), Коне (Пеллегріні, 46), Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Довбик (Шомуродов, 86).
Попередження: Ернандес, Мората, Рейндерс — Коне, Гуммельс, Паредес, Челік