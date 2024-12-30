Італія

Чергова втрата очок "россонері".

Півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер висловився після нічиї з Ромою у 18-му турі італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Ми могли як вийти вперед у рахунку, так і пропустити, у підсумку ми не програли. Нам слід дивитися вперед — найближчими днями потрібно підготуватися до важливої мети — Суперкубку Італії.

Я б не сказав, що всередині команди є проблеми. У нас з'явилися нові гравці, деякі з них ще молоді, тому тягнути команду потрібно досвідченим футболістам. Нам не вистачає стабільності, потрібно знову знайти переможний дух. Для цього треба працювати, терпіти і проявляти силу волі", — сказав Беннасер.