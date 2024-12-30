Італія

Офіційне оголошення в такому випадку — суто формальність.

Напередодні Мілан у домашньому поєдинку вісімнадцятого туру італійської Серії A на власному полі зіграв унічию проти Роми.

Мілан — Рома 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії A

Одразу після завершення гри головний тренер "россонері" Паулу Фонсека у відповідь на питання журналіста під час інтерв’ю щодо можливого звільнення відповів, що залишатиметься на своїй посаді.

Проте з того моменту не минуло й пів години, як стало відомо, що одразу в підтрибунних приміщеннях Сан Сіро відбулась екстрена нарада за участі керівництва Мілана, під час якої португальського фахівця таки попросили на вихід.

За ніч офіційного повідомлення від клубу так і не надійшло, утім достеменно відомо, що на матч півфіналу Суперкубка Італії проти туринського Ювентуса россонері" виводитиме вже інший тренер.