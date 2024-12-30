Майбутнє півзахисника в столиці Італії оповите невідомістю.
Лоренцо Пеллегріні, Getty Images
30 грудня 2024, 19:48
Інтер є фаворитом у боротьбі за придбання атакувального півзахисника Роми Лоренцо Пеллегріні, передає видання Corriere della Sera.
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Майбутнє 28-річного італійця на Стадіо Олімпіко викликає сумніви. Повідомляється, що чинний чемпіон країни стежить за ситуацією гравця, розглядаючи можливість трансферної пропозиції влітку 2025 року.
Контракт Пеллегріні з Ромою розраховано до кінця червня 2026-го. Під час зимового трансферного вікна він навряд чи залишить "джаллороссі". Портал transfermarkt оцінює Лоренцо в 14 млн євро.
Після призначення Клаудіо Раньєрі головним тренером римлян капітан клубу взяв участь у п'яти з дев'яти матчів (211 хвилин), лише двічі опинившись у стартовому складі. За цей час півзахисник відзначився одним голом.
Загалом у сезоні-2024/25 на рахунку Пеллегріні один гол і два асисти в 19 поєдинках всіх турнірів.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Роми Леандро Паредес у січні отримає "велику пропозицію" з Саудівської Аравії.