Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії A, що відбувся 29 грудня 2024 року.

У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A Мілан на власному полі зіграв унічию проти Роми (1:1).

Команди провели доволі насичений перший тайм, за підсумком якого обмінялись забитими м’ячами.

Однак у другій половині результативного продовження ми так і не побачили. Мілан активно відновив гру після перерви, а Рома мала непоганий момент на самому старті зустрічі. Решту часу — суто боротьба.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Рома у рамках 18 туру італійської Серії A-2024/25:

Мілан — Рома 1:1

Голи: Рейндерс, 16 — Дібала, 23

Мілан: Меньян — Емерсон, Тіав, Габбія, Ернандес — Терраччано (Беннасер, 46), Фофана — Чуквезе (Абрагам, 61), Рейндерс, Хіменес — Мората (Камарда, 86).

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Челік, 46), Ндіка — Салемакерс (Ель Шаараві, 79), Коне (Пеллегріні, 46), Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Довбик (Шомуродов, 86).

Попередження: Ернандес, Мората, Рейндерс — Коне, Гуммельс, Паредес, Челік