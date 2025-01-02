Італія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Суперкубку Італії, у якому зіграють міланський Інтер та бергамаська Аталанта.

Міланський Інтер та бергамаська Аталанта зіграють у півфіналі Суперкубка Італії в Ер-Ріяді.

Сімоне Індзагі, після перемоги над сардинським Кальярі (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі нічиєї проти римського Лаціо (1:1), використав із перших хвилин Коссуну в трійці центральних захисників, тоді як Скальвіні та Руджері гратимуть у центрі поля, а Самарджич та Брешіаніні розташуються в нападі під Дзаніоло.

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам.

Запасні: Дж. Мартінес, Каллігаріс, Зелінські, Арнаутович, Корреа, Фраттезі, Б’юкенен, Асллані, Аугусто, Дарміан, Паласіос, Айду, Алексіу, Беренбрух, Таремі.



Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Скальвіні, Руджері — Самарджич, Брешіаніні — Дзаніоло.