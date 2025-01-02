Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Суперкубка Італії, що відбувся 2 січня 2025 року.

У рамках півфінального матчу Суперкубка Італії міланський Інтер здобув перемогу над Аталантою.

Команда Джан П'єро Гасперіні знову не спромоглась забити у ворота суперників із Мілану, тоді як за "нерадзуррі" дублем відзначився Дензел Думфріс.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Аталанта у рамках півфіналу Суперкубка Італії-2024/25:

Інтер — Аталанта 2:0

Голи: Думфріс, 49, 61



Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні (Аугусто, 67) — Думфріс, Барелла (Фраттезі, 81), Чалханоглу (Асллані, 67), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 76) — Мартінес, Тюрам (Таремі, 46).



Аталанта: Карнесеккі — Коссуну (Палестра, 68), Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Скальвіні (Джимсіті, 62), Руджері (Едерсон, 56) — Самарджич (Де Кетеларе, 56), Брешіаніні — Дзаніоло (Лукман, 56).



Попередження: Аугусто — Скальвіні