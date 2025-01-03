Італія

Міланський клуб набрав чудову форму.

Міланський Інтер переміг Аталанту (2:0) в рамках півфінального матчу Суперкубку Італії.

Таким чином, Інтер виграв 5 матчів поспіль, не пропустивши жодного гола.

До цього були здобуті "сухі" перемоги над Кальярі (3:0), Комо (2:0) та Лаціо (6:0) у італійській Серії А. Також у Кубку Італії був обіграний Удінезе (2:0).

Інтер досяг такого результату в 4-й раз в історії з сезону-1929/30. Це сталося вперше з листопада-грудня 2007 року, коли подібна серія тривала 6 матчів.