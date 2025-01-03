Міланці хочуть провернути так звану "схему Бекхема".
Ольмо, getty images
03 січня 2025, 15:48
Італійський Мілан хоче орендувати півзахисника Барселони Дані Ольмо до кінця сезону. Про це повідомляє Calciomercato.it.
За інформацією джерела, "россонері" хочуть взяти іспанця за аналогією з переходом Девіда Бекхема до Мілана з Лос-Анджелес Гелаксі в 2009 і 2010 році, коли англійцю потрібна була ігрова практика.
Зазначається, що також взяти в оренду Ольмо хоче Ювентус.
Мілан та Ювентус зможуть гарантувати Дані Ольмо місце в основному складі на решту сезону-2024/2025, але обом клубам також доводиться сподіватися, що Барселона дозволить гравцеві піти в оренду без серйозної плати.
Нагадаємо, каталонці купили Ольмо у німецького Лейпига за 55 млн. євро. Чинний контракт між 26-річним футболістом та каталонським клубом розрахований до кінця сезону-2029/30.
Цього сезону Дані Ольмо провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист.