Італія

Міланці хочуть провернути так звану "схему Бекхема".

Італійський Мілан хоче орендувати півзахисника Барселони Дані Ольмо до кінця сезону. Про це повідомляє Calciomercato.it.

За інформацією джерела, "россонері" хочуть взяти іспанця за аналогією з переходом Девіда Бекхема до Мілана з Лос-Анджелес Гелаксі в 2009 і 2010 році, коли англійцю потрібна була ігрова практика.

Зазначається, що також взяти в оренду Ольмо хоче Ювентус.

Мілан та Ювентус зможуть гарантувати Дані Ольмо місце в основному складі на решту сезону-2024/2025, але обом клубам також доводиться сподіватися, що Барселона дозволить гравцеві піти в оренду без серйозної плати.