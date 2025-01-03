Італія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Суперкубку Італії, у якому зіграють туринський Ювентус та Мілан.

Туринський Ювентус та Мілан зіграють у другому півфіналі Суперкубка Італії в Ер-Ріяді.

Тіаго Мотта, після нічиєї проти Фіорентини (2:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Сержіу Консейсан, до свого першого стартового складу після призначення залучив Томорі до центру оборони, тоді як Беннасер гратиме в центрі поля.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Маккенні — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Мбангула — Влахович.

Запасні: Перін, Пінсольо, Їлдиз, Гонсалес, Аджич, Фаджолі, Веа, Дуглас Луїс, Камб’язо, Рухі.



Мілан: Меньян — Емерсон, Тіав, Томорі, Ернандес — Беннасер, Фофана, Рейндерс — Пулішич, Мората, Хіменес.