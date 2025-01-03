Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Суперкубку Італії, у якому зіграють туринський Ювентус та Мілан.
Сержіу Консейсан, Getty Images
03 січня 2025, 20:32
Туринський Ювентус та Мілан зіграють у другому півфіналі Суперкубка Італії в Ер-Ріяді.
Тіаго Мотта, після нічиєї проти Фіорентини (2:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Сержіу Консейсан, до свого першого стартового складу після призначення залучив Томорі до центру оборони, тоді як Беннасер гратиме в центрі поля.
Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Маккенні — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Мбангула — Влахович.
Запасні: Перін, Пінсольо, Їлдиз, Гонсалес, Аджич, Фаджолі, Веа, Дуглас Луїс, Камб’язо, Рухі.
Запасні: Спортьєлло, Торріані, Бартезагі, Калабрія, Габбія, Павлович, Терраччано, Муса, Вос, Дзеролі, Траоре, Абрагам, Камарда, Йович.
Мілан: Меньян — Емерсон, Тіав, Томорі, Ернандес — Беннасер, Фофана, Рейндерс — Пулішич, Мората, Хіменес.
Гра Ювентус — Мілан почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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