Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Суперкубка Італії, що відбувся 3 січня 2025 року.

У рамках півфінального матчу Суперкубка Італії Мілан зумів здобути перемогу над туринським Ювентусом у дебютном матчі Сержіу Консейсана на посаді головного тренера "россонері".

Рахунок у матчі відкрив Їлдиз ще у першому таймі, проте у подальшому туринцям не вдалося зберегти перевагу в рахунку через реалізований пенальті Пулішича та автогол Гатті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Мілан у рамках півфіналу Суперкубка Італії-2024/25:

Ювентус — Мілан 1:2

Голи: Їлдиз, 21 — Пулішич, 71 (пен.), Гатті, 75 (авт.)



Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Маккенні (Фаджолі, 86) — Локателлі (Веа, 86), Тюрам (Дуглас Луїс, 78) — Їлдиз, Копмейнерс, Мбангула (Камб’язо, 64) — Влахович (Гонсалес, 65).



Мілан: Меньян — Емерсон (Терраччано, 82), Тіав, Томорі, Ернандес — Беннасер (Муса, 53), Фофана, Рейндерс — Пулішич, Мората (Габбія, 82), Хіменес (Абрагам, 61).



Попередження: Маккенні — Емерсон