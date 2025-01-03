Італія
03 січня 2025, 22:58
Мілан у вольовому стилі виборов у Ювентуса путівку на дербі за Суперкубок Італії проти Інтера
Сержіу Консейсан стартував на чолі "россонері" з перемоги над іменитим супротивником.
Ювентус — Мілан, Getty Images
03 січня 2025, 22:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Мілан 1:2
Голи: Їлдиз, 21 — Пулішич, 71 (пен.), Гатті, 75 (авт.)
Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Маккенні (Фаджолі, 86) — Локателлі (Веа, 86), Тюрам (Дуглас Луїс, 78) — Їлдиз, Копмейнерс, Мбангула (Камб’язо, 64) — Влахович (Гонсалес, 65).
Мілан: Меньян — Емерсон (Терраччано, 82), Тіав, Томорі, Ернандес — Беннасер (Муса, 53), Фофана, Рейндерс — Пулішич, Мората (Габбія, 82), Хіменес (Абрагам, 61).
Попередження: Маккенні — Емерсон