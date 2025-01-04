Італія

Туринці втратили перемогу над Міланом.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився про півфінальний матч Суперкубку Італії з Міланом (1:2). Його слова наводить Football Italia.

"Звичайно, ми не можемо бути задоволені грою, особливо в першому таймі, хоча після перерви у нас теж були моменти, щоб зняти всі питання. Мілан теж зробив дуже мало, тож за такої гри вони не повинні були перемагати.

Поразка розчаровує, оскільки у нас була дуже хороша можливість вийти у фінал. Вважаю, що у нас був чудовий шанс обіграти Мілан, але ми не змогли ним скористатися.

Нам потрібно працювати над характером, адже ми контролювали гру, створювали моменти і могли вирішити результат, але не зробили цього. Характер проявляється в грі, коли відбувається якийсь негатив і ви повинні на це відреагувати. Ми не відреагували і втратили можливість зіграти у фіналі, участь у якому протягом 70 хвилин була повністю в наших руках", — сказав Мотта.

Фінал Суперкубку Італії відбудеться 6-го січня, між міланськими Інтером та Міланом.