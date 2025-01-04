Італія

Керманич Мілана прокоментував перемогу над Ювентусом.

Мілан напередодні обіграв туринський Ювентус у матчі півфіналу Суперкубка Італії.

Ювентус — Мілан 1:2 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Італії

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власної команди.

"У житті треба мати пристрасть. Футбол — це пристрасть, емоції. Це прекрасні моменти.

Наша команда заслуговувала на такий другий тайм, виходячи з того, як вони його провели. Вони заслуговували на те, щоб бути у фіналі.

Я не хочу говорити про роботу Паулу Фонсеки, але в першому таймі я побачив Мілан, як і кілька тижнів тому, із великою кількістю сумнівів серед футболістів. Мілан, який захищався та повільно рухався.

У перерві ми змінились, поговорили, подивились один одному в очі. Вони повинні були зрозуміти, що потрібно робити, щоб виграти цю гру. Вони повинні були робити те, що ми підготували, і якщо б ми програли з різницею в два-три м'ячі, то це була моя провина.

Але ми все одно ще нічого не виграли. Тепер ми повинні відпочити, у нас буде на один день менше, і це може зіграти вирішальну роль.

Можу лише сказати, що після перших 45 хвилин у роздягальні я не вітав гравців. Я був трохи злий на них, бо вони не зробили того, що ми підготували, і це мене трохи розлютило.

Іноді нам не вистачає трохи доброї злості, щоб вийти на наступний рівень, але з часом ми це зробимо. Гравці потребують доброго слова та кількох стусанів. Я не дуже доброзичливий хлопець, не люблю обійматись. Я частіше злий.

Але для них головне, щоб вони наполегливо працювали і мали багато позитивної енергії. Це якісна команда, і я дуже нею задоволений, тому що вони правильно сприйняли повідомлення і тренера, який не так багато посміхається. І це мене радує, тому що я тут не для того, щоб завести друзів, а для того, щоб перемагати. Це найважливіше.

Франсішку? Він був спокійний, радий за мене, але також і сумний. Це частина життя.

Участь Леау у фіналі? Побачимо. Сьогодні він тренувався близько до того, що потрібно з фізичної точки зору, щоб бути ближче до роботи з командою. Я не думаю, що він буде грати у фіналі, але побачимо", — заявив португальський фахівець.

У фіналі Мілан зіграє в дербі проти Інтера.