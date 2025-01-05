Можлива оренда до завершення сезону.
Ренату Вейга, Getty Images
05 січня 2025, 08:35
Португальський універсальний захисник Ренату Вейга належить до так званого "другого складу" лондонського Челсі й отримує стабільну ігрову практику в турнірах другого рангу, а також певний ігровий час у Прем’єр-лізі.
Однак для 21-річного виконавця цього явно недостатньо, що розуміє головний тренер "синіх" Енцо Мареска, і тому з позитивом ставиться до бажання свого підопічного провести другу частину сезону в оренді в іншому клубі з більш стабільною ігровою практикою.
Відомо про інтерес італійського Наполі до цього гравця, проте на півночі Апеннінського півострова також розглядають Вейгу в якості потенційного підсилення.
Ідеться про туринський Ювентус, який конкуруватиме з "Партенопеї" за право взяти футболіста в оренду.
Вейга забив двічі та віддав один гольовий пас у 17 матчах у поточній кампанії.
Челсі заплатив за нього швейцарському Базелю влітку минулого року 14 млн євро.