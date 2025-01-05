Італія

Півзахисник Мілана прокоментував підготовку до фіналу Суперкубка Італії.

Мілан у рамках фінального матчу в боротьбі за Суперкубок Італії в Ер-Ріяді проведе міланське дербі проти Інтер.

Напередодні гри півзахисник "россонері" Тіджані Рейндерс узяв участь у інтерв’ю та розповів про настрій усередині колективу.

"У першому таймі проти Ювентуса ми були недостатньо агресивними і не ризикували, коли володіли м'ячем. У другому таймі ми створили більше моментів і показали, що здатні на більше.

Піолі? Було приємно знову побачити його перед цим матчем. Ми трохи пожартували на буденні теми.

Для мене такий матч — це чудова можливість, і я повинен зіграти так, ніби це моя остання гра в кар’єрі. Не так часто мені вдається виграти трофей. Після цього ми вже будемо думати про чемпіонат і Лігу чемпіонів.

Правильний дух завжди був присутній у нашій команді, але ми повинні ставати все більш упевненими в собі. Перемога над Ювентусом дала нам поштовх у цьому сенсі.

Промова Беннсера в перерві тієї гри була хорошим сигналом, ми повинні відчувати себе як одна сім'я", — заявив нідерландський виконавець.

Матч Інтер — Мілан відбудеться 6 січня, о 21:00.