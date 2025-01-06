Італія

Гравець змінить уже п’ятий клуб на внутрішній арені.

Італійський воротар Сімоне Скуффет у своїй кар’єрі мав короткотривалу подорож до Кіпру та Румунії задля виступів за АПОЕЛ та ЧФР відповідно, тоді як переважну частину виступів присвятив фріульському Удінезе, Комо, Спеції та Кальярі.

Контракт із останнім із вищенаведених клубів у 28-річного виконавця діятиме ще півтора роки, проте цієї зими зацікавленість у його послугах висловив Наполі.

Клуби мали не надто тривалий процес перемовин, після чого домовились про орендну угоду строком до кінця кампанії.

Повідомляється, що найближчим часом Скуффет проходитиме медогляд у Неаполі, після чого про трансфер буде оголошено офіційно.

У цьому сезоні на рахунку Сімоне 15 матчів, 28 пропущених м’ячів та один "сухий" матч.