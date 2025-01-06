Італія

Півзахисник Роми прокоментував перемогу над Лаціо.

У дев’ятнадцятому турі італійської Серії A напередодні Рома в рамках римського дербі обіграла Лаціо на Стадіо Олімпіко.

Рома — Лаціо 2:0 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри півзахисник "вовків" Алексіс Салемакерс оцінив виступ власної команди.

"Неймовірні відчуття від цієї перемоги! Я грав у міланському дербі раніше, але римське дербі — це щось інше, унікальне. Я дуже радий, що забив і допоміг команді. Ми повинні залишатись на цьому шляху і продовжувати йти вперед.

У автобусі перед грою я сказав Лоренцо Пеллегріні, що він заб'є гол — і саме так і сталось. Це неймовірно. Я дуже радий за нього, тому що це був важкий період для нього. Він дуже важливий гравець для команди, і сьогодні він це довів. Ми завжди його підтримаємо.

Що стосується Раньєрі, то він — легенда в Римі. Ми щасливі за нього, тому що він очолив команду у важкий момент і підняв нас нагору. Сьогодні ми перемогли для нього і для вболівальників", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному турі Рома гостюватиме у Болоньї.