Італія

Керманич Мілана прокоментував перемогу в Суперкубку Італії.

Мілан напередодні здобув перемогу над міланським Інтером у дербі в рамках фінального матчу Суперкубка Італії.

Інтер — Мілан 2:3 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Італії

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже радий за хлопців, тому що це була дуже важка гра. Умови для нас були не найкращими, і ми мали всього кілька днів, щоб попрацювати над деякими аспектами, які мене хвилювали після півфінального матчу. Однак хлопці якимось чином усе засвоїли.

Так, наразі не все йде добре, і нам усе ще потрібно покращити деякі аспекти, але якщо ми продовжимо в тому ж дусі, то зможемо провести чотири фантастичних місяці, націлених на боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів, у якій Мілан повинен залишитись за підсумками сезону.

Ми виправили деякі речі в захисті та атаці. Але було пропущені два удари між кінцем першого тайму і початком другого тайму. Проте нам камбек означає, що у команди є характер, тому що вона зуміла протистояти двом дуже сильним суперникам.

Якщо ми хочемо бути компактними, усі ланки важливі — між ними має бути невелика відстань, і я знаю, що ми можемо грати ще краще. Ми повинні бути сміливими, і якщо ми хочемо знову стати тим самим "великим Міланом", ми повинні працювати.

У нас зібрані розумні хлопці, які одразу все схопили, проте все одно у нас було мало часу на підготовку до матчів.

Леау? Це феномен, я знаю його давно, він справжній чіловий хлопець, не такий, як я. Він може бути найсильнішим гравцем у світі, тому що у нього є все, для цього. Але йому ще потрібно зрозуміти деякі речі, які він повинен робити на полі.

У нього великий потенціал, і якщо він віддасть його в розпорядження команди, то стане ще сильнішим", — заявив португальський фахівець.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти сардинського Кальярі в рамках чемпіонату.