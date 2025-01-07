Італія

Керманич Інтер прокоментував поразку в Суперкубку Італії.

Міланський Інтер напередодні поступився Мілану в дербі в рамках фінального матчу Суперкубка Італії.

Інтер — Мілан 2:3 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Італії

Після завершення гри головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, ми повинні привітати Мілан, який не здавався, незважаючи на відставання у два м'ячі. За рахунку 2:1 ми втратили контроль над грою і повинні були краще контролювати м’яч, потім у нас було багато моментів, а Меньян рятував команду суперників.

Це поразка, яка безперечно завдає болю, але наша команда за ці три роки завжди брала себе в руки. Ми рухаємось далі, у нас попереду шість ігор за 18 днів, і ми повинні перезавантажитись якнайшвидше.

Я думаю, що пропущені голи на останніх хвилинах стосуються не тільки Інтера — коли з'являється більше втоми, то інтенсивність команди падає. Проте я все одно повинен поаплодувати хлопцям, адже вони грають так само від матчу до матчу. За рахунку 2:2 ми повинні були краще керувати м'ячем, але в підсумку саме ми повертаємось додому з великим розчаруванням, адже віддали все, що мали.

Я не бачив, щоб Мілан аж настільки сильно пресингував, і у нас було достатньо часу, щоб впоратись із утриманням рахунку. У другому таймі зміни дались узнаки — суперники випустили якісних гравців, і нам вартувало б діяти краще, коли ми вигравали 2:0. За рахунку 2:1 у нас був шанс для Карлоса Аугусто, але, на жаль, ми його не реалізували. Ми зробимо висновки із сьогоднішнього вечора, і я це зроблю в першу чергу.

Тюрам та Чалханоглу? Звичайно, вони дуже важливі, але в сучасному футболі грати кожні три дні — це не наш формат. Нам потрібні всі, і ми чекаємо, коли повернуться захисники — вони допоможуть нам. Ми повинні чергувати гравців, із усіма цими матчами це стає робити все складніше", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч міланський Інтер проведе на виїзді проти Верони в рамках чемпіонату.