Італія

Тільки-но прийшов, а вже має трофей із клубом.

Напередодні Мілан здобув перемогу над міланським Інтером у дербі в рамках фінального матчу Суперкубка Італії.

Інтер — Мілан 2:3 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Італії

Таким чином новий головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан потребував усього два матчі на новій посаді, аби здобути свій перший трофей з італійським грандом.

Не дивно, що до цього, починаючи з сезону-1929/30, жодному тренеру Мілана не вдавалось за настільки короткий відтинок часу досягти подібного результату.

Найближчим до цього був Вінченцо Монтелла, але в грудні 2016 року він уже встиг провести 18 матчів на чолі команди, після чого також переміг у Суперкубку Італії.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти сардинського Кальярі в рамках чемпіонату.