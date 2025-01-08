Італія

"Джаллороссі" Луїс Гаса представляв менше ніж півроку.

Наполі оголосив про перехід центрального півзахисника Лечче Луїса Гаси, передає офіційний сайт клубу з Неаполя.

За даними transfermarkt, за 21-річного італійця албанського походження "адзуррі" віддали 500 тисяч євро. Гравець підписав розрахований до кінця червня 2029 року контракт.

Наприкінці серпня Лечче придбав Гасу в Ювентуса за 150 тисяч євро. За цей час він провів на полі лише 10 хвилин в одному матчі.

Нагадаємо, нещодавно Наполі здійснив орендний обмін голкіперами з Кальярі.