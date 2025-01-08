"Джаллороссі" Луїс Гаса представляв менше ніж півроку.
Луїс Гаса, фото Наполі
08 січня 2025, 22:12
Наполі оголосив про перехід центрального півзахисника Лечче Луїса Гаси, передає офіційний сайт клубу з Неаполя.
За даними transfermarkt, за 21-річного італійця албанського походження "адзуррі" віддали 500 тисяч євро. Гравець підписав розрахований до кінця червня 2029 року контракт.
Наприкінці серпня Лечче придбав Гасу в Ювентуса за 150 тисяч євро. За цей час він провів на полі лише 10 хвилин в одному матчі.
Нагадаємо, нещодавно Наполі здійснив орендний обмін голкіперами з Кальярі.