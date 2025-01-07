Італія

Еліа Капріле та Сімоне Скуффет тимчасово змінили клубні прописки.

Наполі орендував голкіпера Кальярі Сімоне Скуффета, тоді як у зворотному випадку вирушив воротар Еліа Капріле, передають офіційні сайти клубів Серії А.

"Адзуррі" та "россоблу" здійснили орендний обмін гравцями до кінця поточної кампанії. Капріле до Кальярі приєднався на правах оренди з правом викупу, тоді як Скуффет до Наполі — без.

У сезоні-2024/25 Еліа взяв участь у шести матчах всіх турнірів, пропустивши чотири гола та чотири рази зберігши свої ворота "сухими". Сімоне в 15 поєдинках (один з яких "сухий") пропустив 28 голів.

Раніше повідомлялося, що Комо посилився голкіпером Антверпена та нападником Бетіса.