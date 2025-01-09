Італія

Півзахисник збірної Данії виступатиме в команді Антоніо Конте.

Гравець півзахисту Борнмута і збірної Данії Філіп Біллінг стане гравцем Наполі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що клуби вже мають домовленість про трансфер 28-річного гравця. Біллінг стане гравцем Наполі в рамках оренди, однак у "адзуррі" буде право необов'язкового викупу данського легіонера. Також неаполітанський клуб візьме на себе всю зарплату Біллінга.

У поточному сезоні центральний одноклубник українця Іллі Забарного грає не настільки регулярно, в його активі 10 виходів на поле без результативних дій. Наполі бореться за чемпіонство в Серії А з Інтером і Аталантою.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ наполегливо працює над трансфером Кварацхелії.