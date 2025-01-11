Італія

Апеннінський півострів є для гравця не чужим.

Бельгійський нападник Сіріл Дессерс у своїй уже доволі тривалій європейській кар’єрі змінив чималу кількість клубів.

Останні півтора роки для 30-річного виконавця минули в складі шотландського Рейнджерс, куди він перейшов з італійського Кремонезе за 5 млн євро.

Однак уже незабаром досвідчений форвард може знову змінити клубну прописку, і є вірогідність того, що це знову буде клуб з Апеннінського півострова.

Сардинський Кальярі та Емполі активно цікавляться нападником, який у поточній кампанії за 30 матчів забив 12 голів та віддав чотири гольові передачі.

Гравця оцінюють у 4 млн євро, тоді як його контракт є чинним до літа 2027 року.

До цього Дессерс устиг також пограти за Левен, Локерен, НАК Бреда, Утрехт, Генк, Гераклес та Феєнорд.