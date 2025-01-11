Італія

Півзахисник римлян розвіяв усі трансферні чутки.

Із початком зимового трансферного вікна почали ширитись чутки щодо можливого відходу з італійської Роми її капітана та півзахисника Лоренцо Пеллегріні.

Гравця пов’язували з міланським Інтером та Наполі, однак у останньому розлогому інтерв’ю 28-річний виконавець розвіяв усі сумніви в тому, що хоче продовжувати виступати за "вовків".

"Останнє дербі проти Лаціо? Аж занадто багато було розмов про мій настрій за кілька тижнів до нього. Це нормально, що я був злий, справи йшли не дуже добре для всіх нас. І я говорив про це з тренером, навіть якщо не було необхідності говорити з ним. Раньєрі добре мене знає, у чомусь ми схожі, і це дозволяє йому зрозуміти мене.

Він — винятковий. Він повернув мені, команді та місту спокій, якого ми потребували. У нас із Раньєрі завжди були хороші стосунки. Такі стосунки, коли ви начебто не говорите занадто багато один з одним, але все добре розумієте. Наприклад, та сама розмова перед Лаціо тривала всього дві хвилини. Потім ми обійнялись. Тоді я відчув: "Я люблю його, і поважаю його як людину ще до того, як він став тренером".

У клубі він поставив усе на свої місця. Це нормально, що ви можете зіткнутись із труднощами, але з ним зараз все здається більш правильним. Із Раньєрі на чолі команди все здається яскравішим, аніж було до цього.

Іноді мені здається, що моя стриманість, моя мовчазність трохи псує картину, ніби бути особистістю означає бути гамірним. Для мене це не так, особистість — це бути самим собою.

Після забитого голу в дербі я бив себе в груди, щоб сказати, що для мене це особливий клуб, це мій дім. Ніколи не буде дня, коли Пеллегріні віддасть менше, аніж усе, заради Роми. Це й було саме це послання.

Окрім того, що про нас говорять сторонні, ті, хто нас знає, розуміють, що ми приїжджаємо в Тригорію, щоб працювати на користь Роми: чи то граємо, чи сидимо на лаві запасних, чи просто виконуємо свою роботу. Відданість завжди на найвищому рівні, тому що для мене це дуже особлива футболка.

Я пережив важкий час. Якщо вболівальник свистить мені, бо я погано граю, це нормально, але якщо це відбувається на початку матчу, бо хтось думає, що я зробив те, чого не робив, то це мене трохи засмучує. Але все одно все гаразд, я буду продовжувати грати.

Коли Раньєрі приїхав, я був не сумний, а злий, тому що справи йшли не дуже добре. А оскільки я вболіваю за Рому, ця ситуація завдала мені болю. Це як коли ти повертаєшся до своєї сім'ї і розумієш, що щось не так.

Якщо щось іде не так, як треба, я почуваюся погано. Я дуже самокритична людина і завжди готова запитати себе, що ще я можу зробити для інших. Хоча інколи я повинен відокремлювати людину від футболіста. Футболіст завжди повинен грати легко, а людина так не може. Наявність іншого характеру допомогла б мені по життю.

Для мене капітанська пов'язка завжди була джерелом гордості та відповідальності, яка триває весь тиждень, а не тільки в неділю в день матчу. Ну, іноді я, можливо, краще допомагаю іншим, аніж собі. Я завжди намагаюсь бути важливим для моїх товаришів по команді, допомагати їм у важкі часи.

Після матчу в Брюсселі я розмовляв з Гуммельсом. Мені було шкода бачити його засмученим, я просто сказав йому: "Матсе, я з тобою, що б не сталось". Він винятковий хлопець і завжди поводився як чемпіон, яким він є. Було правильно бути поруч із ним у той момент.

Я не з тих, хто може виставляти напоказ перед усіма, ким я є, як сильно я про щось піклуюсь. Але я лояльна людина. І якщо я кажу, що я переживаю за Рому, то це так і є. Інакше я б цього не говорив.

Мені було б важко дивитись на себе в дзеркало і не бути задоволеним тим, хто я є як особистість. Я завжди вважав, що людина передує футболісту. Мені подобається бути з сім'єю, це мій баланс. Там ти дійсно розумієш, які пріоритети в житті.

Перевершити кількість голів Де Россі за Рому? Ураховуючи наші стосунки, Даніеле не розсердиться, якщо я це зроблю. Коли він приїхав сюди в перший день, він попросив мене поговорити з ним про ситуацію і сказав: "Що б не сталось, знай, що я люблю тебе всім серцем. Але себе, свою сім'ю і Рому я люблю більше". Я це оцінив. Він відвертий, завжди говорить правду.

Мені пощастило, що мене тренували чудові тренери, але я не очікував, що він буде настільки готовим до цієї роботи. Натомість він був фантастичним. Як на мене, він матиме чудову кар'єру: він топ-менеджер, амбітна людина, він має здатність не дивитись нікому в очі, і у нього є ідеї щодо футболу. Для мене він вже є великим тренером.

Чи думав я коли-небудь про те, щоб піти з Роми? Ні, ніколи. Я пережив багато важких часів, але також і чудових. Але я не з тих, хто тікає. Я вважаю, що перед обличчям труднощів треба брати на себе відповідальність. І саме це тренер побачив у моїх очах перед дербі.

Тут звичайний момент стає прекрасним, красивий — чудовим, а негативний — катастрофою. Це Рим, він живе пристрастю. І я живу цією пристрастю тут на всі сто відсотків", — заявив італійський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Пеллегріні 20 матчів, два голи та дві гольові передачі.