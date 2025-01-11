Італія

Римський клуб готовий оформити перехід у розстрочку.

Рома хотіла б включити в угоду щодо Давіде Фраттезі свого футболіста.

Sky Sport Italia повідомляє, що римляни найближчими днями можуть зробити Інтеру пропозицію про трансфер півзахисника.

"Нерадзуррі" хочуть отримати близько 45 млн євро. Рома хотіла б виплачувати одну частину суми в розстрочку, а замість переказу другої частини відправити в Інтер одного зі своїх гравців. Можливо, це буде вихованець Мілана Брайан Крістанте, а найскладнішим варіантом називається включення Лоренцо Пеллегріні.

Зазначається, що переговори будуть складними, але укласти угоду реально.

У цьому сезоні Фраттезі провів 14 матчів у Серії А і забив 3 голи.

Раніше повідомлялося, що Наполі продовжує стежити за півзахисником Роми.