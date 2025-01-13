Італія

Італієць не хоче, щоб грузин йшов.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про ймовірний відхід вінгера команди Хвічі Кварацхелії. Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"Це прикро, тому що ми говоримо про сильного та важливого гравця. Але потрібно також розуміти реальність ситуації.

Сказавши це, необхідно не забувати, що Хвіча на сьогодні є гравцем Наполі. Оскільки є кроки, які потрібно зробити в разі, якщо хтось хоче купити його. Поки немає нічого гарантованого. Подивимося, що станеться далі", — заявив Конте.