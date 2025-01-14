Італія

Черговий для команди Тіаго Мотти нічийний результат.

У рамках перенесеного матчу 19-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта приймала Ювентус на Джевісс Стедіум.

Протягом першого тайму поєдинку жодному з колективів не вдалося відкрити рахунок. По перерві гості вийшли вперед завдяки голу П'єра Калулу. Пізніше на це взяття воріт господарі поля відповіли результативним ударом Матео Ретегі. Виявити сильнішого "нерадзуррі" й "б'янконері" так і не вдалося.

Аталанта з 43-ма очками залишилася на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії, тоді як Ювентус із 34-ма заілковими балами йде п'ятим.

Аталанта — Ювентус 1:1

Голи: Ретегі, 78 — Калулу, 55

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Гін, 81), Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста (Ретегі, 66), де Рон, Едерсон, Руджері — Пашалич (Самарджич, 55) — Де Кетеларе (Белланова, 66), Лукман (Дзаніоло, 81)

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі (Фаджолі, 87), К. Тюрам (Д. Луїс, 75) — Маккенні, Копмейнерс, Їлдиз — Гонсалес (Мбангула, 81)

Попередження: Колашинац — Мбангула