Італія

Футболіст уже мав досвід виступів у Італії.

Нігерійський фланговий захисник Ола Айна всю свою футбольну кар’єру будував довкола виступів у англійських клубах та є вихованцем академії лондонського Челсі.

Однак у складі "синіх" нині вже 28-річний виконавець відіграв усього шість матчів, після чого в його кар’єрі були італійський Торіно, лондонський Фулгем, а нині — Ноттінгем Форест.

Контракт нігерійця з "лісниками" завершується вже цього літа, тож наразі клуб та гравець опрацьовують рішення щодо подальших взаємин.

Як повідомляють італійські ЗМІ, цим моментом може скористатись Рома, яка повільно просувається в перемовинах з амстердамський Аяксом щодо Девайна Ренсха, тож може змістити увагу саме на гравця Форест.

Спортивний директор "вовків" Флоран Гізольфі вже встановив контакт з оточенням Айни та працює над трансфером.

Ола в цьому сезоні провів 21 матч та забив два голи.