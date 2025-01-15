Італія

Молодий португальський фулбек перебрався до чемпіонату Італії.

Правий захисник Алберту Кошта залишив Віторію Гімарайнш заради Ювентуса, передає офіційний сайт клубу Серії А.

За даними transfermarkt, сума трансферу склала 13.8 млн євро. Із 21-річним португальцем підписано контракт, розрахований до кінця червня 2029 року. "Б'янконері" він представлятиме у футболці з номером 2.

Протягом поточної кампанії Кошта взяв участь у 21 матчі всіх турнірів, відзначившись одним голом і трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Коло Муані вилетів до Турина для проходження медогляду в Ювентусі.