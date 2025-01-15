Молодий португальський фулбек перебрався до чемпіонату Італії.
Алберту Кошта, Getty Images
15 січня 2025, 20:41
Правий захисник Алберту Кошта залишив Віторію Гімарайнш заради Ювентуса, передає офіційний сайт клубу Серії А.
За даними transfermarkt, сума трансферу склала 13.8 млн євро. Із 21-річним португальцем підписано контракт, розрахований до кінця червня 2029 року. "Б'янконері" він представлятиме у футболці з номером 2.
Протягом поточної кампанії Кошта взяв участь у 21 матчі всіх турнірів, відзначившись одним голом і трьома асистами.
Раніше повідомлялося, що Коло Муані вилетів до Турина для проходження медогляду в Ювентусі.