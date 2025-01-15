Правий захисник Алберту Кошта залишив Віторію Гімарайнш заради Ювентуса, передає офіційний сайт клубу Серії А.

За даними transfermarkt, сума трансферу склала 13.8 млн євро. Із 21-річним португальцем підписано контракт, розрахований до кінця червня 2029 року. "Б'янконері" він представлятиме у футболці з номером 2.

Протягом поточної кампанії Кошта взяв участь у 21 матчі всіх турнірів, відзначившись одним голом і трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Коло Муані вилетів до Турина для проходження медогляду в Ювентусі.