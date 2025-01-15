Італія

Очікується, що наступні шість місяців французький нападник проведе в оренді у "старій сеньйорі".

Напередодні стало відомо про те, що нападник Ювентуса Рандаль Коло Муані близький до того, щоб вирушити до туринського Ювентуса на правах оренди до кінця поточного сезону.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 26-річний француз вирушив у Турин для проходження медогляду у своєму новому клубі щонайменше на найближчі півроку.

Зазначається, що, за умовами домовленості між ПСЖ і Ювентусом, це буде оренда до кінця сезону без права викупу, проте, якщо гравець зможе себе проявити, то туринці розглянуть його повноцінний викуп.

Цього сезону Рандаль Коло-Муані провів 14 матчів (453 хвилини), у яких він забив два м'ячі та віддав один асист.