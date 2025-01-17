Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 17 січня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 21-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома на власному полі зустрінеться з Дженоа.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 17 СІЧНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ДЗУФФЕРЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після нічийного результату (1:1) в матчі першого кола в Генуї обидва клуби встигли змінити головних тренерів (дехто навіть двічі), що все ж допомогло їм покращити свої подальші результати. Рома у восьми поєдинках Серії А під керівництвом Клаудіо Раньєрі набрала майже стільки ж очок (11), скільки мала за 12 зустрічей із Даніеле Де Россі й Іваном Юричем (13), тоді як Дженоа на чолі з Патріком Вієйра за той же проміжок часу здобула 13 залікових балів, що на три більше від отриманих з Альберто Джилардіно.

Вкотре варто звернути увагу на той факт, що "джаллороссі" значної частини успіхів у чемпіонаті Італії-2024/25 досягли саме на Стадіо Олімпіко (18 із 24 очок). Вдома римляни також треті найкращі в атаці (20 із 28 забитих голів). Тим не менш, "россоблу" до сьогоднішнього протистояння підходять із серією з п'яти виїзних матчів без поразок, чотири з яких були "сухими", тож столичному клубу навряд чи буде легко з цим суперником.

Окремої уваги заслуговує солідна серія Роми без поразок Дженоа на власному полі. Наразі остання виїзна перемога (1:0) генуезців над римлянами в чемпіонаті Італії датується... 17 січня 1990 року. Із того моменту "джаллороссі" 17 разів здолали "россоблу" вдома, чотири рази зігравши внічию (загальна різниця забитих-пропущених голів за цей час — 46:14).

У минулому турі Серії А Рома ледь урятувалася від безуспішного виїзду до Болоньї. Пізній гол Артема Довбика з пенальті приніс команді Раньєрі один заліковий бал (2:2) і дозволив вперше з вересня досягти позначки в п'ять поспіль матчів без поразок. Дженоа ж у той самий день завдяки взяттю воріт Парми у виконанні Мортена Френдрупа святкувала мінімальну звитягу (1:0) на Стадіо Луїджі Ферраріс.

Перемога сьогодні допоможе "джаллороссі" в намаганнях у майбутньому зачепитися бодай за місце в зоні виходу до кваліфікації Ліги конференцій на наступний сезон. "Россоблу", незважаючи на свою непогану форму, на єврокубкові турніри навряд чи претендують, але важливо пам'ятати, що перевага над 18-м Кальярі становить всього в п'ять очок, тож колективу Вієйра ще зарано розслаблятися.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Пеллегріні — Довбик

Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Бані, Васкес, Мартін — Торсбю, Мазіні, Френдруп — Дзанолі, Пінамонті, Міретті

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