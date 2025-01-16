Італія

Тренер похвалив підопічних, попри втрату очок.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі поспілкувався з пресою після нічиєї з Болоньєю (2:2) в матчі Серії А.

"Вітаю суперника. Ми добре знали, що це буде складний матч. Болонья провела відмінну гру, але ми припустилися забагато помилок.

Ми пропустили два голи після двох рикошетів. Прикро, що ми не набрали три очки, але команда зробила те, про що я просив.

Це нормально, що залишився неприємний присмак, але ми мали не один шанс зробити рахунок 3:2. Жаль, що ми не реалізували ці моменти.

Ми пропустили два схожі голи, могли б захищатися краще, але «Болонья» теж заслуговує на похвалу, треба віддати належне супернику», – сказав Індзагі.