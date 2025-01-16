Англія

Напередодні лондонці здолали Тоттенгем.

Наставник лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу у лондонському дербі проти Тоттенгема (2:1) в АПЛ.

"З першої хвилини Арсенал грав дуже інтенсивно, ми грали з метою засмутити суперника і створили неймовірну атмосферу.

Ми знаємо, наскільки важливою є ця гра. Настрій, з яким ми грали, був феноменальним. Три дні тому ми відіграли 120 хвилин.

Коли є можливість скоротити відставання від лідера, потрібно нею користуватися. Ми дуже стабільно граємо у Прем’єр-лізі. Завтра треба відновитися, а в суботу чекає гра з Астон Віллою, – сказав Артета.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Тоттенгем у рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25.