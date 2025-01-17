Італія

Велика втрата для неаполітанців.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про ймовірний відхід з команди Хвічі Кварацхелії. Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"Ми набрали 47 очок завдяки відмінній роботі. Зараз ми зосереджені на Кварацхелії. Однак якщо об'єктивно проаналізувати ситуацію, то, порівняно з минулим роком, у цій команді бракує трьох гравців: Осімгена, Квари та Зелінського, а також Кім Мін Дже

У кожного може бути своя думка, і кожен може сказати, що ми стали сильнішими або слабшими. Люди кажуть, що у нас є стрижень, але зараз це інший Наполі. З відходом Квари це вже не та команда, яка вигравала Скудетто", — заявив Конте.