Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 18 січня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 21-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта на власному полі зустрінеться з Наполі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 18 СІЧНЯ, 21:45. ДЖЕВІСС СТЕДІУМ, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після доволі несподіваної домашньої поразки з рахунком 3:0 у листопаді, Наполі намагатиметься помститися Аталанті в Бергамо. Перемога в першому колі пізніше допомогла підопічним Гасперіні змістити колектив Конте з першої сходинки турнірної таблиці Серії А, але нещодавно неаполітанці скористалися кількома поспіль осічками чинного переможця Ліги Європи, повернувшись на вершину.

"Нерадзуррі" розпочали рік із чергової поразки від Інтера (2:0), цього разу в рамках півфіналу Суперкубка Італії у Саудівській Аравії. Слідом за цією невдачею були два нічийних результати в Серії А. Спочатку Аталанта ледь не поступилася Удінезе (0:0) на виїзді, після чого уникнула поразки від Ювентуса на Джевісс Стедіум (1:1) минулого вівторка.

Наполі ж порадував своїх уболівальників продовженням серії з перемог у чемпіонаті Італії до п'яти матчів, три з яких були "сухими". У Флоренції "адзуррі" розібралися з Фіорентиною (3:0), після чого, минулої неділі, спокійно впоралися в Неаполі з Вероною (2:0). Попереду в неаполітанців кілька непростих зустрічей, тож уникнення поразки сьогодні буде для них головною ціллю.

Зазначимо, що Аталанта двічі поспіль здолала Наполі на виїзді, але при цьому має серію з трьох поразок від неаполітанського клубу на власному полі. У разі значної невдачі ввечері клуб із Бергамо може вже й не повернутися до боротьби за Скудетто, зосередившись на втриманні свого місця в топ-3 турнірної таблиці Серії А.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Скальвіні — Белланова, Едерсон, де Рон, Руджері — Пашалич — Де Кетеларе, Лукман

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Нерес

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