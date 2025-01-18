Італія

Керманич римлян прокоментував перемогу над Дженоа.

У рамках двадцять першого туру італійської Серії A римська Рома на власному полі здолала генуезький Дженоа.

Рома — Дженоа 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" поділився власними враженнями від протистояння.

"Дібала? Коли я прийшов, у нього були проблеми. Зараз він тренується з бажанням. Це привілей — бачити його таким, як сьогодні ввечері. Сподіваюсь, він зможе залишитись. Я зустрівся з його агентом і сказав йому: "Будь ласка, зроби це...".

Анхеліньйо? Я ніколи не знімаю його за ходом гри, бо він важливий для нашої побудови. Але мені потрібні всі, бо ми будемо грати кожні три дні.

У Пеллегріні теж усе було добре в цій грі, але потім він отримав травму, і йому довелося піти на заміну в перерві. Подивимось, що про це скажуть наші лікарі.

Довбик? Партнери по команді шукають його, але ми повинні бути більш точними, віддаючи йому м'яч. Проте є він чи немає його на полі — це одразу відчувається, він є нашою точкою опори, і я задоволений Артемом", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома гостюватиме у фріульського Удінезе.