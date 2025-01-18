Італія

Черговий клуб у кар’єрі не надто вікового гравця.

Італійський нападник Алессіо Дзербін ще й десяти років на "дорослому" рівні не встиг зіграти, а за його плечима вже назбирався досвід виступів за чималу кількість клубів.

25-річний вихованець академії міланського Інтера встиг пограти за Суно, Гоццано, після чого вже в складі Наполі дебютував на рівні основної команди.

Однак заграти за "Партенопеї" на постійній основні не вийшло, тож гравець поїздив по орендах у Вітербесе, Чезені, Про Верчеллі, Фрозіноне та Монці, але в поточній кампанії Антоніо Конте залишив його на пів року, аби дати шанс.

Проте всього 107 хвилин у чотирьох іграх, і гравець зрозумів, що треба робити новий крок у кар’єрі.

Це буде оренда до Венеції до завершення кампанії, після чого у клубу буде зобов’язання викупу футболіста в разі, якщо вдасться зберегти місце в "еліті".