Італія

Сьогодні, Ювентус прийматиме Мілан.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився про майбутній матч з Міланом в рамках 21-го туру італійської Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "б'янконері".

"Команда в порядку, хлопці готові до наступної гри з Міланом. Ми ведемо мову про гравців вищого класу, які звикли виступати на високому рівні. Важливо бути готовими провести відмінний матч і викластися по максимуму, щоб домогтися перемоги.

Я вважаю, що перший матч був грою, зіграною, певною мірою, у прямій залежності від наших обставин, від того, як ми підійшли до неї. Я вже неодноразово говорив, що ми перші, хто незадоволений. Ми добре виступили в багатьох матчах, але те, що ми побачили на полі, недостатньо. Я бачу, що команда додає, але не тільки порівняно з останньою грою. Однак повторюся: ми незадоволені ні результатами, ні турнірною таблицею.

Ми хочемо бути на вершині й працюємо щодня заради перемоги, яка є нашою метою. Попереду на нас чекає ще одна важлива гра, до нас у гості приїде чудова команда. Ми добре підготувалися до гри, кінцева мета якої — перемога. Ми — перші, хто хоче іншого результату, і ми старанно працюємо, щоб його досягти", — заявив Мотта.