Італія

Сторони на завершальній стадії у переговорному процесі щодо нідерландського фулбека.

Правий захисник амстердамського Аякса Девайн Ренш близький до переїзду в італійську Серію А у поточне зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Рома знаходиться за крок від домовленості з Аяксом щодо підписання 22-річного нідерландця, контракт якого спливає влітку 2025 року.

Зазначається, що сторони працюють над фінальними деталями угоди. Рома працює над тим, щоб отримати "зелене світло" від гравця.

У поточному сезоні Девайн Ренш провів за Аякс 25 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав один асист.