Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та Мілан.

Туринський Ювентус та Мілан зіграють на Альянц Стедіум у двадцять першому турі італійської Серії A.

Тіаго Мотта, після нічиєї проти бергамаської Аталанти (1:1), використав із перших хвилин Мбангула на правому фланзі півзахисту.

Сержіу Консейсан, на тлі перемоги над Комо (2:1), використав із перших хвилин Габбію в центрі оборони, тоді як Муса розташуєтсья праворуч в атаці, яку очолить Абрагам.

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб’язо, Гатті, Калулу, Маккенні — Локателлі, Тюрам — Їлдиз, Копмейнерс, Мбангула — Гонсалес.

Запасні: Перін, Пінсольо, Альберто, Савона, Рухі, Фаджолі, Дуглас Луїс, Влахович, Аджич, Веа.



Мілан: Меньян — Емерсон, Томорі, Габбія, Ернандес — Беннасер, Фофана — Муса, Рейндерс, Леау — Абрагам.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Калабрія, Павлович, Хіменес, Бартезагі, Терраччано, Дзеролі, Йович, Камарда, Оморегбе.



Гра Ювентус — Мілан почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.