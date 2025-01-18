Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру італійської Серії А, у якому зіграють бергамаська Аталанта та неаполітанський Наполі.

Бергамаська Аталанта та неаполітанський Наполі зіграють у двадцять першому турі італійської Серії A на Атлеті Адзуррі д'Італія.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі нічиєї проти туринського Ювентуса (1:1), залучив до стартового складу Гіна до трійки в центрі оборони, тоді як Белланова зіграє на правому фланзі, а Самарджич та Ретегі розташуються в атаці.

Антоніо Конте, після перемоги над Вероною (2:0), використав із перших хвилин Оліверу на лівому фланзі оборони.

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Гін, Джимсіті — Белланова, де Рон, Едерсон, Руджері — Самарджич, Лукман — Ретегі.

Запасні: Патрісіу, Россі, Толой, Сулемана, Пашалич, Дзаніоло, Де Кетеларе, Палестра, Брешіаніні, Дзаппакоста.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Нерес.

Запасні: Контіні, Скуффет, Гілмор, Біллінг, Марін, Сімеоне, Нгонге, Маццоккі, Спінаццола, Распадорі.



Гра Аталанта — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.