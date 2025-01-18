Італія

Коментар італійського фахівця.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився про перемогу над Міланом. Туринський клуб виграв матч 21-го туру Серії А з рахунком 2:0.

"Ми щодня працюємо, щоб перемагати, на кожному тренуванні. Перед сьогоднішнім матчем ми провели багато роботи, ми зіграли добре. Я дякую своїм хлопцям, які ростуть і домоглися таких результатів.

В останньому матчі проти Аталанти ми припустилися кількох технічних помилок, які додали впевненості супернику. Сьогодні ми грали на високому рівні. Це допомагає психологічно, тому що суперники розуміють, що їм протистоїть команда, яка грає в хороший футбол.

Ми хотіли грати агресивно, а також завадити спокою Меньяна під час гри ногами, бо він часто буває вільний, коли м'яч у нього. Хлопці відмінно впоралися, і я радий, що все вийшло", — сказав Мотта.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у Наполі, а Мілан прийматиме Парму.