Італійський фахівець вкотре заявив, що влітку піде на пенсію.
Раньєрі, getty images
19 січня 2025, 15:53
Головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі висловився про своє майбутнє. Цитує італійського фахівця Goal.
"Після закінчення сезону я перестану тренувати. Настав час сказати "досить".
Клуб шукатиме нового тренера, здатного вивести команду в еліту італійського та європейського футболу, де Рома заслуговує бути", — сказав Раньєрі.
73-річний Клаудіо Раньєрі очолив Рому в жовтні, минулого року, замінивши на цій посаді звільненого Івана Юрича.
Наразі "вовки" посідають дев'яте місце в турнірній таблиці італійської Серії А.