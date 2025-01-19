Італія

Італійський фахівець вкотре заявив, що влітку піде на пенсію.

Головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі висловився про своє майбутнє. Цитує італійського фахівця Goal.

"Після закінчення сезону я перестану тренувати. Настав час сказати "досить".

Клуб шукатиме нового тренера, здатного вивести команду в еліту італійського та європейського футболу, де Рома заслуговує бути", — сказав Раньєрі.

73-річний Клаудіо Раньєрі очолив Рому в жовтні, минулого року, замінивши на цій посаді звільненого Івана Юрича.

Наразі "вовки" посідають дев'яте місце в турнірній таблиці італійської Серії А.